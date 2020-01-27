افروباسكيت لكرة السلة “رواندا 2021”: المنتخب التونسي يتعرف على رابع مجموعته منتخب مدغشقر



سيكون منتخب مدغشقر هو المنافس الرابع في المجموعة الأولى من تصفيات أفروباسكات رواندا 2021 . وتصدر منتخب مدغشقر ترتيب المنطقتين 6 و 7 إثر المنافسات التي اقيمت بهاراري عاصمة الزيمبابوي من 21 إلى 25 جانفي 2020 ليكون بذلك رابع المنتخبات التي ستتانفس ضمن المجموعة الأولى من تصفيات أفروباسكات رواندا 2021 التي تضم كلا من المنتخب الوطني ومنتخبي الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى

يذكر أنه تم تأجيل المرحلة الأولى من التصفيات المبرمجة في فيفري 2020 إلى موعد لاحق