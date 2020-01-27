مشاورات تشكيل الحكومة: إلياس الفخفاخ يجري لقاء مع مجموعة من المثقفين

أجرى المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، لقاء مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين حول المشهد الثقافي الراهن بالبلاد.

وقالت الفنانة المسرحية جليلة بكار، في تصريح إعلامي إثر اللقاء، إن الاجتماع تضمّن تشخيصا للوضع الثقافي في البلاد، مضيفة “أبلغت المكلف بتشكيل الحكومة الوضعية المتدهورة لقطاع المسرح رغم وجود تجارب رائدة في هذا المجال”.

وأكّدت جليلة بكار أن الاجتماع لم يتطرّق إلى الأسماء المقترحة لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية. كما نفت إمكانية توليها منصب وزيرة للشؤون الثقافية، قائلة “مكاني المسرح والركح فقط”.

وأفاد الكاتب والمسرحي عدنان الهلالي أن الاجتماع تناول أيضا “دعم اللامركزية الثقافية بعيدا عما هو متوارث وما عهدناه”، مؤكدا أن اللقاء شدّد أيضا على أن تكون الثقافة رافدا للتنمية في الجهات.

وبيّن أن الحديث مع إلياس الفخفاخ تمحور كذلك حول ضرورة ترشيد الميزانية المخصّصة لوزارة الشؤون الثقافية وعدم إهدارها في المهرجانات الصيفية. كما تطرق اللقاء، وفق المتحدث نفسه، إلى تحرير الوزارة من البيروقراطية، وتوجيه برامجها نحو التنمية الثقافية والاقتراب أكثر من الجهات.

وضمّ الاجتماع كلا من رئيس المركز الثقافي للفنون والحرف بسمامة عدنان الهلالي وأستاذ الفلسفة السياسية المعاصرة بالجامعة التونسية منير كشو والفنانة المسرحية جليلة بكار والدكتور في الآداب بجامعة منوبة وليد الزيدي والباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم.