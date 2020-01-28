تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تشير التوقعات الجويّة، الثلاثاء، إلى ظهور ضباب محلي كثيف في الصباح وتكون السماء مغيمة جزئيا على الشمال مع ظهور سحب عابرة على بقيّة المناطق ومحليّا كثيفة بالجنوب.

وتهب الرّياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قويّة نسبيا فقويّة من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة المناطق. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقيّة السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامّة بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربيّة.

ويتوقع أن تكون السماء غدا، الأربعاء 29 جانفي 2020، مغشاة بسحب عابرة على أغلب المناطق وتكون محليّا كثيفة بالشمال والجنوب. وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشماليّة وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق. ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقيّة المناطق. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامّة بين 18 و22 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربيّة.