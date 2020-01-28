في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020

الحمل

ستصل مع الزملاء إلى حلول متميزة للأمور العملية العالقة التي تشغل بالك. سيختارك بعض الناس لتعمل لديهم لأنك باعتقادهم الأفضل، لا تتردد في قبول العرض الذي يقدم لك. الأصدقاء والعائلة بحاجة إلى اهتمامك وعطفك، فاهتم بهم.

الثور

لا تتعجب اليوم إن وجدت نفسك معجبا بشخص ما في العمل. قد تواجهك مشكلة صعبة اليوم لا تستطيع حلها بسهولة. جميع من حولك يتعاملون معك بطريقة عنيفة، فكن حذرا ولا تتحاور معهم لفترة طويلة. تفكر في الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص خاصة في المساء، لذا تقرر فجأة السفر لمكان ما.

الجوزاء

قد تشعر اليوم أنه يمكنك التغلب على أي عقبة قد تواجهك.لا يوجد شيء اليوم يلفت نظرك تماما.على الرغم من عدم قدرتك على القيام بأي شيء، إلا أنك مازلت مصرا على التركيز وإنجاز أي مهمة. اذهب لمكان هادئ بعد الانتهاء من أعمالك وواجباتك.

السرطان

عليك أن تحل ذلك الخلاف القائم بينك وبين الحبيب اليوم. اجعل الحبيب مسرورا منك وتجنب المشكلات التي قد تؤدي إلى خلاف كبير بينكما وتجعل الأمور تسوء أكثر فأكثر. ستكتشف أن عليك حل خلافاتك معه للمضي قدما.

الاسد

تهتم باللعب مع الأطفال اليوم وتعتبرهم سببا في سعادتك. إذا كنت طبيبا أو تعمل في مجال التمريض، سيكون لك دور مهم في حياة شخص ما وربما تغير حياته تماما بسبب كلمة تتفوه بها. تستغل معظم الوقت لقضائه مع أطفالك أو الأطفال عموما.

العذراء

أمورك المهنية تسير على ما يرام. ستحتاج إلى تغيير بعض الخطوات لتحسن مستواك خلال الأيام القادمة. قد تشعر بأنك توظف كل طاقتك للمنزل والعائلة و تهمل عملك بعض الشيء، لا تمنح ذلك اهتماما كبيرا فإنّ تقديرك لعائلتك يؤثر إيجابا على عملك بالتأكيد.

الميزان

ستجري بعض التحقيقات وقد تغير رأيك في بعض المسائل المتعلقة بالعمل. سيكون همّك الأكبر اليوم هو هدفك الذي تسعى لإنجازه. استعمل خبرتك ومهاراتك وتأكد من أن ردود الفعل على ذلك ستكون إيجابية.

العقرب

ستشعر اليوم أنك تقوم بخطوات مميزة تحسن من مستواك المهني والاقتصادي.تنوي اليوم الانتهاء من بعض المشاريع التي استمرت لوقت طويل. بعد ساعات عديدة من التركيز والفحص، ربما تجري فقط تعديلات بسيطة لا تذكر. تتوقع أن يكافئك رؤساؤك على ما فعلته.

القوس

الطاقة التي تمتلكها اليوم كافية لأن تجعلك تفكر في تغيير نظام حياتك بالكامل. إذا لم تفكر من قبل في تغيير وظيفتك، ستكون هذه هي فكرتك الأساسية اليوم. باختصار، حان وقت التغيير.لماذا لا تحاول استغلال مواهبك؟ لماذا لا تبحث عن مجال جديد في العمل يساعدك على تنميتها؟

الجدي

تتأكد اليوم أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردات الفعل الانفعالية التي لن توصلك إلى غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيدا! الفرار قد ينجح مرة أو اثنتين، لكن لا يمكنه أن يتحول إلى أسلوب حياة! الهروب من الواقع ليس حلا!

الدلو

محاولة اتباع طريقة معينة لإنجاز مهمة ما لن تكون هي الطريقة المثلى اليوم. يجب أن تتحمل اليوم نتيجة قراراتك وخطواتك الماضية. الوقت الذي قضيته في معالجة مشكلة ما في المنزل أفضل بكثير من الوقت الذي تقضيه بمفردك دون القيام بأي شيء.

الحوت

تعمل على أكمل وجه منذ عدة شهور، ولذلك تتوقع هذه الفترة أن تتحسن حياتك الشخصية وكذلك المهنية! إذا كنت هناك بعض الأمور لم تتغير أو تتحسن حتى الآن، لا تيأس، ستتغير قريبا جدا. ربما تحصل على ترقية في عملك انتظرتها لوقت طويل. احتفل مع شخص قريب إليك في المساء.