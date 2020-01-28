اليوم/انطلاق المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي..وهذه التفاصيل..

أعلن إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة، مساء امس أن جلسات اللجان المشتركة بين الأحزاب المعنية بالتشاور حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، ستنطلق صباح اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج.

وأوضح الفخفاخ في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن المشاورات ستنعقد في جلستين اثنتين، صباحية ومسائية، يخصّص جدول أعمالهما للتداول في مقومات التصور المشترك للحزام السياسي المساند للحكومة بناء على المبادئ والدعائم العامة، بالاضافة إلى أولويات المرحلة، وسبل المشاركة، وهيكلة الحكومة.

وأضاف الفخفاخ أنه تمت مراسلة الأحزاب المعنية بالمشاورات، ومدّها بالوثيقة المرجعية التي وقع صياغتها كمنطلق أولي للنقاش، قصد التفاعل حولها وإبداء الرأي فيها وإثراء محتواها.

وتجدر الاشارة الى أن المكلف بتكوين الحكومة، قد أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مع ممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية وممثلي المنظمات الوطنية والهيئات، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية ومن فاعلي المشهد الثقافي والمدني.