انطلاق استغلال عدد من المشاريع الجديدة بمستشفى الرابطة

أعطت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، مساء الإثنين، إشارة إنطلاق عدة مشاريع بمستشفى الرابطة على غرار استغلال المستشفى النهاري بقسم الأمراض الجرثومية، بكلفة تفوق 400 ألف دينار.

وعاينت بالشيخ، وفق بيان صادر عن الوزارة، انطلاق مشروع تهيئة وتجهيز وحدة العلاج المكثف بقسم أمراض القلب والشرايين بقيمة 1 مليون دينار، إضافة إلى تقدم مشروع تركيز آلة التشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) ووحدة الكشف بالصدى لأمراض الثدي بقيمة 1 مليون دينار.

واطلعت على آلة مفراس متطورة تم تركيزها بقسم التشخيص الطبي والأشعة بمستشفى الرابطة بكلفة 2 مليون دينار، فضلا عن زيارتها إلى مشروع تهيئة وتجديد قسم أمراض المفاصل والعظام الذي تناهز استثماراته 450 ألف دينار.

وقد أعلنت، الوزيرة، بالمناسبة، عن إحداث قسم استعجالي جديد بمستشفى الرابطة بكلفة 6.5 مليون دينار بهدف تحسين الخدمات الصحية المسداة للمرضى.

ويشار الى ان مستشفى الرابطة، احد اكبر المستشفيات العمومية في تونس، يعاني أزمة مالية خانقة خاصة بسبب ارتفاع حجم مستحقاته لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض سنة 2019 بقيمة 34.7 مليون دينار.