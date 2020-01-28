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إدراج الأسهم الجديدة لأوفيس بلاست ببورصة تونس ابتداء من الغد 29 جانفي 2020

2020/01/28 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

سيتم ادراج أسهم “أوفيس بلاست” ببورصة تونس ابتداء من غد، الاربعاء 29 جانفي 2020، تبعا لعمليّة الترفيع في راس مال الشركة، الذّي اقرّته الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة منذ يوم 16 ديسمبر2019، وفق ما أوردته بورصة تونس للأوراق المالية، على موقعها.

وسيتم ادراج وتبادل الأسهم 1305000 الجديدة بالبورصة بشكل منفصل عن الاسهم القديمة إلى حين دمجها.

يذكر ان الجلسة العامّة الخارقة للعادة لأوفيس بلاست، التي انعقدت يوم 16 ديسمبر 2020، أقرّت الترفيع في رأس مال الشركة ب1305000 دينار ليصل الى قيمة 11107700 دينار عبر اصدار 1305000 سهم جديد بقيمة إسميّة في حدود دينار واحد للسهم الواحد مع منحة اصدار بقيمة 1696500 دينار.

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