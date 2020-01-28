أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن فتح باب الترشحات للحصول على 20 منحة دراسية بكندا لاعداد شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير بحث بعنوان سنة 2020-2021.

واضافت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه المنح المخصصة لفائدة الطلبة التونسيين تتنزل في اطار اتفاقيتي تعاون مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للبحث العلمي بكيباك من جهة وجامعة منتريال بكندا من جهة اخرى.

وتتوزع المنح الى 6 منح لاعداد شهادة الدكتوراه و4 منح لاعداد شهادة ماجستير بحث بالمعهد الوطني للبحث العلمي بكيباك و10 منح لاعداد شهادة الدكتوراه بجامعة منتريال للسنة الدراسية 2020-2021.

وقد حددت الوزارة آخر أجل لقبول ملفات الترشح، حسب البلاغ، يوم 14 فيفري 2020.