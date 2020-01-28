هيئة مكافحة الفساد: الغاء مناظرة ببلدية سوسة بسبب اخلالات شكلية واجرائية

اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ان اللجنة المكلفة باجراء مناظرة خارجية لانتداب مهندسين لفائدة بلدية سوسة قررت يوم امس الاثنين إلغاء هذه المناظرة وذلك على ضوء ما قدمته الهيئة من ملاحظات تعلقت بوجود اخلالات شكلية واجرائية .

واشار بلاغ صادر عن الهيئة ان بلدية سوسة تقدمت بطلب للهيئة بتاريخ 13 جانفي 2020 لمرافقتها في الإشراف على سير المناظرة الخارجية المتعلقة بانتداب مهندسين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ومعماريين بسلك معماري الإدارة بعنوان سنة 2019 لفائدة بلدية الجهة وتولت الهيئة ابتداء من يوم الإثننين 20 جانفي 2020 مواكبة أعمال لجنة المناظرة بداية من جلسات فرز ملفات المترشحين.

واضافت ان الهيئة رصدت في جلسة الفرز المنعقدة يوم امس الإثنين رصد إخلالات شكلية وإجرائية تتعلق بالخصوص بالشهادة العلمية المطلوبة وكيفية احتساب آجل المشاركة في المناظرة علاوة على طريقة قبول وضبط الترشحات الواردة على البلدية كما وقع التنصيص على تلك الإخلالات والأخطاء ضمن محضر الجلسة والذي تحصل ممثلي الهيئة على نسخة منه.

وثمنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حرص بلدية سوسة على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وإسهامها في إرساء مبادئ الحوكمة المحلية وثفاقة التوقي من الفساد في الانتدابات.

كما اكدت الهيئة على تفاعلها الإيجابي والدائم مع المطالب التي ترد عليها من البلديات لحضور ومواكبة المناظرات الخارجية وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة في الغرض.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد بالمناسبة أنها رافقت خلال سنة 2019 المنقضية 23 بلدية من مختلف ولايات الجمهورية في المناظرات الخارجية التي أعلنت عنها في اختصاصات مختلفة كما تولت في شهر ديسمبر 2019 رفع تقرير سنوي إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة تضمن جملة من التوصيات المنبثقة عن مرافقة الهيئة للبلديات والتي يتعين الأخذ بها ضمانا لمزيد من الشفافية في سير تلك المناظرات.