جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية ومن ابرزها احوال الجالية التونسية في الصين بعد تفشي فيروس ” كورونا ” واليوم انطلاق المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي اضافة الى سقوط طائرة حربية ومقتل طاقمها في الجزائر .

وقد نشر موقع ” الشارع المغاربي ” أن جلسات اللجان المشتركة بين الاحزاب المعنية بالتشاور تنطلق بداية من اليوم الثلاثاء للتداول في مقومات التصور المشترك للحزام السياسي المساند للحكومة بناء على المبادىء والدعائم العامىة اضافة الى اولويات المرحلة وسبل المشاركة وهيكلة الحكومة .

وأضاف الموقع ، وفق الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المكلف ، على ” الفايسبوك “، أن ” الجلسات تأتي اثر المشاورات التي أجراها الفخفاخ مع الفاعلين السياسين وأنها تأتي بناء على ما ابدوا من ترحاب بتكليفه وما عبروا عنه من استعداد للمشاركة في الحكومة والتفاعل الإيجابي مع مبدأ توفير حزام سياسي واسع لها .

وأفادت الصفحة بأنه تمت مراسلة الاحزاب المعنية بالمشاورات ومدّها بالوثيقة المرجعية التي تمت صياغتها كمنطلق اولي للنقاش قصد التفاعل معها وإبداء الرأي فيها وإثراء محتواها حسب ما ورد في الموقع .

واورد موقع قناة ” تلفزة تي في ” تصريحا لشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم قال فيه ان أعوان البلدية يتمسّكون بالإضراب لليوم الرابع على التوالي رغم التوقيع على محضر اتفاق مساء أمس مع الجامعة العامة للعمال البلديين.

واضاف الموقع ، ان البلدية تفاجأت بإضراب الأعوان غير المعلن وحاولت حل الأزمة وحلحلة الوضع كما استجابت لبعض المطالب الاجتماعية في المقابل تمّت دعوة الأعوان إلى استئناف العمل ، لافتة إلى وجود انقسام بين العمال ” مجموعة ترغب في المباشرة ومجموعة ثانية رافضة قامت بمنع زملائهم وتهديدهم وإهانتهم وحتى رشقهم بالحجارة لإثنائهم عن قرار كسر الإضراب “.

وبيّنت عبد الرّحيم ، أنّ البلدية استجابت لجميع مطالب العمال البلديين من ذلك تغيير معاليم الخدمة الليلية ، واستثنت مطلبين أحدهما يتعلق بمنحة خصوصية بقيمة 300 دينار، لأنهما يتجاوزان إمكانيات البلديّة ، حسب تعبيرها .

واستغربت شيخة مدينة تونس من تمسّك الأعوان بالإضراب المفاجئ وغير المؤطر رغم موافقة نقابتهم ، لافتة إلى أنهم قاموا بمنع أعوان شركات خاصّة تمت الاستعانة بهم من رفع الفضلات في خطوة تصعيدية .

وجاء في موقع ” راديو ماد ” إن فيروس ” كورونا ” أصبح منتشرا في مقاطعة التبت التي يقيم بها والتي سجلت عدة اصابات، مشيرا إلى أن أغلب المدن تعيش وضعا استثنائيا ان باسم سعادة وهو أحد التونسيين العاملين بالصين حسب ما افاد به المختص في مرض السرطان .

وبين باسم ” ان هذا المرض يصيب خاصة الاطفال والمسنين، مشيرا الى ان جميع التونسيين المقيميين في صحة جيدة وقد التزموا منازلهم وتجنبو ا التجمّعات والتنقل والاحتكاك مع الآخر بمناسبة عطلة راس السنة الصينية.

وأضاف أن التونسيين المقيمين في الصين لم يجدو ا صعوبات للتزود بالمواد الغذائية غير انهم يشعرون بالخوف من خطر انتقال هذا الفيروس إليهم ، خاصة الموجودين في مدينة ووهان ، مشيرا إلى أن السفارة التونسية قالت إنها ستتواصل مع الحكومة الصينية لإجلائهم وإجراء فحوص لهم قبل العودة إلى تونس .

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” الى مداخلة عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة اكد فيها ان ” لوبيات ” نشطت للتأثير على قرار رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة المكلف .

واضاف في مداخلة له ببرنامج ” صباح الورد ” على امواج الاذاعة ، ان المجتمع السياسي يعرف هذه ” اللوبيات ” وان من بينها جهات داخلية وأخرى بنكهة خارجية “، مشيرا الى ” ان موقف مجلس شورى الحركة ينطلق من ضرورة توفير حزام سياسي واسع للحكومة القادمة وانه لا شك ولا اختلاف في انهم مع حكومة تقاوم الفساد وتجري الاصلاحات اللازمة ” .

وأشار الى ” ان موقف مجلس الشورى نابع من ان هذه الحكومة اذا ارادت ان تنجح في تنفيذ الاصلاحات ومقاومة الفساد فانها ستكون في حاجة الى سند سياسي واسع والى قوة برلمانية تمكنها من تمرير القوانين بسلاسة والى سند حزبي ميداني يساعدها على شرح اصلاحاتها وبرامجها “.

وافاد موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ، ان طائرة حربية تابعة للجيش الجزائري تحطمت بعد سقوطها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بولاية أم البواقي شرق البلاد .

واضاف ان الحادثة اسفرت عن وفاة طياران عسكريان والطائرة من نوع سوخوي ” سو 30 ” لم يقع بعد الكشف عن أسباب تحطّمها ، مضيفا ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سارع بتقديم تعازيه لعائلتي الضحيتين والمؤسسة العسكرية