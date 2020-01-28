دار الضيافة : إنطلاق المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج إجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة التى كلف بتشكيلها الياس الفخفاخ.

وحضر الاجتماع الذى أشرف على انطلاقته رئيس الحكومة المكلف، ممثلين عن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، وعن فريق عمل الفخفاخ، ووسط غياب ممثلين عن إئتلاف الكرامة بعد رفض مشاركة عماد دغيج لعدم ورود إسمه ضمن قائمة المدعوين، فقد كان من المفروض أن يشارك في الاجتماع يسري الدالي وعبد اللطيف العلوي عن هذا الائتلاف.

وسيتم تنظيم جلسة ثانية انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور ممثلين عن حركة مشروع تونس وحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس.

وتحمل مذكرة التعاقد الحكومي عنوان ” حكومة الوضوح واعادة الثقة “، تضمّنت خمس محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي ومقاربة العمل الحكومي وآليات التنفيذ والأولويات الإقتصادية والإجتماعية للمرحلة بالإضافة الى هندسة تركيبة الحكومة.

وتعتبر المذكرة التي تسلّمت الأحزاب نسخة منها بالامس منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة والهادفة الى إسترجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والإنتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف وإلى دولة مسؤولة إجتماعيا والمرور إلى إقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لالياس الفخفاخ على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.