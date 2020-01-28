قبلي: وقفة احتجاجية لاصحاب الشهائد المعطلين عن العمل للمطالبة بالانتداب في الوظيفة العمومية

نفذ عدد من اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بالانتداب الفوري والالي لكل معطل منهم بلغت مدة بطالته عشرة سنوات فما اكثر بالوظيفة العمومية، وفق ما افاد به المنسق المساعد لاصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالجهة حسن بن سعيد (وات).

واوضح المصدر ذاته ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي ينفذ اليوم بكافة ولايات الجمهورية، يؤكد حق الشباب المعطل في العمل، والذي يعتبر من بين الشعارات الرئيسية التي قامت عليها الثورة، ودعا الى تشريع قاون يحقق هذا المطلب الشبابي بالاعتماد على اقدمية التخرج والعمر والى انتداب شاب معطل من كل عائلة تونسية، اضافة الى التنصيص على الشهادة العلمية المتحصل عليها من قبل المتخرجين في بطاقة التعريف الوطنية، الامر الذي يمكنهم من الانتفاع بالخدمات الصحية المجانية وامتيازات النقل العمومي.

ومن ناحيتها، بينت احدى المشاركات في هذا التحرك الاحتجاجي (سناء ضور) على ضرورة ايجاد مبادرة تشريعية تعالج اشكالية البطالة التي يعاني منها الشباب خاصة في ظل وجود عدد هام منهم تجاوز السن القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية، و اشارت الى التراجع الملموس في التعاطي الحكومي مع ملف البطالة خاصة بعد سنة 2012 على حد تعبيرها، وبينت ان كافة الخيارات الاحتجاجية مطروحة للدفاع عن الحق في العمل.