توزر: قريبا انطلاق عملية خلاص متخلدات 848 أسرة معوزة ومحدودة الدخل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز

تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة عملية خلاص متخلدات 848 أسرة معوزة في ولاية توزر لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار برنامج تكفل الدولة بخلاص جزء من معلوم استهلاك الاسر المعوزة ومحدودة الدخل للكهرباء لفائدة الشركة، وذلك بعد الانتهاء من فرز المطالب الوارادة، وفق ما بينه تقرير لمركز الولاية.

وبين التقرير أن هذا العدد موزع بين 265 منتفعا بمعتمدية توزر، و305 منتفعين بمعتمدية دقاش، و111 منتفعا بمعتدية نفطة الى جانب 76 منتفعا بمعتمدية تمغزة و46 منتفعا في حزوة، و45 منتفعا بمعتمدية حامة الجريد، وكانت هذه الأسر أودعت ملفاتها بمقرات المعتمديات وأحيلت بعد ذلك الى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ثم الى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل التثبت من المقاييس الاجتماعية المطلوبة.

وما يزال 70 مطلبا آخر لدى مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية للتثبت من المقاييس الاجتماعية، سيتم التكفل بها ليرتفع العدد الإجمالي للأسر المنتفعة بالبرنامج الى 918 منتفعا.