“المصدر” ينشر الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي لحكومة الياس الفخفاخ..وهذه التفاصيل..

“في إطار تكريس مبدأ الشفافية وحرصا على تفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ننشر للرأي العام الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والتي ستمثل قاعدة للتشاور والتفاوض”.

وستحتوي حكومة الياس الفخفاخ وفق نص الوثيقة على 28 وزيرا وكاتب دولة كما سبق وان اكد انها ستكون مصغرة.

ويذكر أن جلسات اللجان المشتركة بين الأحزاب المعنية بالتشاور حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج .

ويتضمن برنامج اعمالها جلستين اثنتين، صباحية ومسائية، ستخصص للتداول في مقومات التصور المشترك للحزام السياسي المساند للحكومة بناء على المبادئ والدعائم العامة، بالاضافة إلى أولويات المرحلة، وسبل المشاركة، وهيكلة الحكومة وفق ما اكده الياس الفخفاخ.