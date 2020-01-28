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الداخلية تدعو الى الابلاغ السريع عن هاذين الطفلين..

2020/01/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن ضياع طفلين غادرا منزل عائلتهما الكائن جهة بومهل يوم 27 جانفي 2020 إلى وجهة غير معلومة يدعيان “فراس بن نادر بوعجيلة “(تونسي مولود سنة 2007 تلميذ قاطن شالة بومهل بنعروس ) و”أمان الله بن نادر بوعجيلة” (تونسي مولود سنة 2010 تلميذ قاطن شالة بومهل بنعروس ).

ودعت كُل من لديه أية معلومات بخصوصهما الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

– 71.341.666
– 71.571.264
– 71.566.977

أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.

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