القبض على مجرمين ببنزرت.. وهذه التفاصيل

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني ببنزرت فجر اليوم الثّلاثاء 28 جانفي 2020، أثناء القيام بدوريّة لصالح الأمن العامّ، من القبض على شخصين أمام منزل مهجور بجهة جرزونة وحجز ساعة يدويّة من المعدن الأصفر وقلادة.

بتعميق التّحرّيات، تبيّن تورّط المعنيّين في عدّة عمليّات سرقة بالسلب والنّطر والاعتداءات بالعنف على الأشخاص من بينهم متضرّرة تابعة لسلك الحرس الوطني، كما تبيّن وأنّهما محلّ مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة.

وبمزيد تعميق التّحرّيات معهما، أفادا وأنّهما تعمّدا التّحوّل من تونس العاصمة إلى جهة جرزونة للاختفاء على الأنظار بعد تواتر الحملات الأمنيّة وخوفهما من القبض عليهما.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.