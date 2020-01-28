ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 106، والصين تمدد عطلة العام الجديد

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 106 مع تضاعف عدد المصابين بالفيروس حديثا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 4515 حالة في امس مقابل 2835، وفقا للأرقام المعلنة قبل يوم واحد.

في غضون ذلك، وضعت السلطات في الصين قيودا مشددة على السفر في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتخضع مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي،وفق ما نقلته البي بي سي لحالة من الإقفال التام، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر.

ويسبب فيروس كورونا عدوى خطيرة في الصدر، ولا يوجد مصل مضاد لهذا المرض الجديد ولا علاج له حتى الآن.