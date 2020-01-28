الوضع البيئي في بلدية تونس وطلبات أعوان النظافة المضربين أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة بلدية العاصمة

مثّل الوضع البيئي في مختلف مناطق بلدية تونس، وطلبات أعوان النظافة المضربين عن العمل، والنظر في الحلول الممكنة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع مساء اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، فإن سعاد عبد الرحيم، اكدت خلال اللقاء على “ضرورة تجاوز الخلافات والأزمات الموجودة، وتغليب المصلحة العامة، ووضع نظافة البلاد وصحة المواطنين فوق كل الاعتبارات”.

يذكر أن أعوان النظافة التابعين لبلدية العاصمة يشننون منذ السبت الماضي إضرابا عن العمل لا يزال متواصلا في جزء منه، رغم التوصل الليلة البارحة إلى اتفاق مع الطرف النقابي، ورغم نداء استئناف العمل الذي وجهته الجامعة العامة للعمال البلديين، أمس الاثنين.

ويبلغ عدد عمال البلدية المكلفين بالنظافة حوالي 35 ألفا في كامل الجمهورية، و4000 في تونس الكبرى.