تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون الطقس، الإربعاء، مغيما جزئيا على أغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالشمال. وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة نسبيا فقويّة من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق. ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيّة السواحل ثم مضطرب بخليج الحمامات. وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

يكون طقس غدا، الخميس، عامة صاف إلى قليل السحب ثم مغيم جزئيا بعد الظهر على أغلب المناطق. وتهب الرّياح من القطاع الغربي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الجنوبي قويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا فقليل الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.