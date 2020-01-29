في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 29 جانفي 2020

الحمل

كل فرد يعي جيدا أنه لا يوجد شيء على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما أو القيام بشيء ما. إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك، ستشعر بأنك أقوى شخص في هذا العالم. قد تكون بحاجة إلى مساعدة من حولك.

الثور

ربما تجد أن بعض الأشخاص بحاجة إلى بعض المعلومات، فإذا كنت تعرفها، لا تتردد في مساعدتهم. لست مضطرا للاهتمام بكافة التفاصيل بل عليك أن تركز على الأمور الأساسية سواء في المكتب أو المنزل.

الجوزاء

يبدو أن هناك عاصفة ستهدأ اليوم. كن يقظا فمن حولك يستخدمون سحرهم وجاذبيتهم ليحصلوا على ما يريدون من شخص مثلك. لم لا تستغل مواهبك وإمكانياتك للتقديم في وظيفة جديدة؟ تحاور مع الأشخاص الأكثر منك خبرة ليساعدوك للوصول إلى أهدافك.

السرطان

حاول أن تشغل كل وقتك بالمهام الرئيسية التي من المفترض الانتهاء منها اليوم. لن تشعر أنك مقصر ولن تحتاج إلى مساعدة من الآخرين. لا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين إذا كانت هناك ضرورة. تناول شرابا دافئا في المساء واذهب للنوم مبكرا حتى تستيقظ نشيطا.

الاسد

يوم مختلف يمكنك فيه اتخاذ خطوة جريئة في العمل. يمكنك أيضا في هذا اليوم التفكير في وضعك الحالي مع الشريك وربما تفكر في اتخاذ خطوة جديدة في علاقتكما. انشر الحب من حولك. اجعل من حولك يعلمون أنك سعيد.

العذراء

أنت شخص حازم وصارم ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، تتغير تماما. ربما تسأل نفسك كيف ستعيش مع الشريك بهذه الطريقة؟ تعامل مع كل شيء ببساطة ولا تعقد الأمور. واجه كل شيء بنفسك ولا تنتظر مساعدة أو عونا من أي شخص.

الميزان

البعض يقول إن الحب أو الضحك هو أفضل دواء لكل داء، ولكن أحيانا تكون الأدوية هي أفضل طريقة للشفاء. تأكد أنك تهتم بصحتك اليوم كما تعودت. صحتك النفسية ومزاجك سيتأثران بالتدريج بتدهور حالتك الصحية.

العقرب

لماذا لا تهتم بنفسك كما تهتم بالآخرين؟ سعادتك يجب أن تكون في مقدمة أولوياتك. إذا لم تكن سعيدا في حياتك اليوم، كيف ستتمكن من اتخاذ قرارات مصيرية بالعمل؟ هل سألت نفسك كيف ستتعامل مع الشريك أو الأصدقاء؟ يفضل أن تقضي هذا اليوم بمفردك.

القوس

يعود أحد أصدقائك من سفره اليوم. عودة هذا الشخص ودخوله في حياتك من جديد شيء في غاية الأهمية ربما تسترجع ما حدث بينك وبينه في الماضي. ربما تستفيد منه ومن خبراته وتجاربه اليوم في مجال العمل. احتفل عندما تستضيف هذا الشخص في منزلك!

الجدي

تتحسن اليوم أوضاعك العاطفية فإذا كنت أعزب فربما تلتقي اليوم بشخص يقدر مشاعرك وستبادله نفس الشعور، وإذا كنت مرتبطا فربما تخطط للقيام برحلة بصحبة الحبيب لمكان جديد ومختلف.

الدلو

ابدأ مناقشاتك اليوم مع شخص ما لم تجر معه حوارا من قبل. استمع لأقوال هذا الشخص جيدا. قد تحترم بالكاد ما يقوله وربما لا تتحمله. من السهل جدا تقوية علاقاتك بمن حولك، ولكن ما العمل إذن إذا كان كل منهم يرفض التعامل معك.

الحوت

لا ترتبط بشخص ما وأنت تعرف جيدا أنه لا يناسبك، حتى إذا شعرت أنك مستعد لاتخاذ خطوة جديدة في هذه العلاقة. الوقت ضيق جدا ويجب عليك أن تفكر أكثر في مستقبلك. التعامل مع القضايا والمشاكل ببطء اليوم قد يحبطك جدا.