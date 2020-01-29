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تفاصيل العثور على طفلي بومهل اللذان أعلنت وزارة الداخلية عن فقدانهما

2020/01/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم العثور مساء أمس الثلاثاء على الطفلين أصيلي منطقة ”بومهل” من ولاية بن عروس المفقودين منذ يوم الإثنين.

فقد تمكن أعوان الحرس الوطني في بن عروس من العثور عليهما في العاصمة وإعادتهما إلى والديهما.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها موزاييك، فإن الطفلين تحصلا على مبلغ نقدي من والدتهما لشراء غرض لها، فقاما بإمتطاء القطار والتوجه نحو العاصمة، وهناك توجها إلى حديقة الألعاب ”دحدح” أين تجولا وقضيا الليلة في الحديقة.. ثم قاما اليوم الثلاثاء بالتوجه على أقدامهما إلى القصبة، أين تعرف مواطن عليهما بعد نشر صورتهما في بلاغ ضياع.

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