ميلان يتغلب على تورينو ويلاقي يوفنتوس في المربع الذهبي لكأس إيطاليا

تمكن لاعب خط الوسط البديل التركي “هاكان تشالهان أوغلو” من تسجيل هدفين ليقود فريقه ميلان إلى المربع الذهبي في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثمين 2/4 على فريق تورينو في لقائهما في دور الثمانية للبطولة.

وأحرز تشالهان أوغلو هدفا في نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليمنح فريقه التعادل 2/2 ويدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد هدفا آخر للاعب ليفوز ميلان 2/4 وضرب ميلان بهذا موعدا مع يوفنتوس في المربع الذهبي للبطولة حيث سبق ليوفنتوس أن حجز موقعه في المربع الذهبي بالتغلب على روما 3 / 1 في مباراتهما الأسبوع الماضي بدور الثمانية.

وكان ميلان هو البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق الهدف المبكر الذي سجله جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 12 ورد تورينو بهدفين سجلهما جليسون بريمر في الدقيقتين 35 و71 ولكن تشالهان أوغلو سجل هدف التعادل 2/2 في الوقت بدل الضائع للمباراة ليدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل تشالهان أوغلو هدفا في الدقيقة 106 قبل أن يؤكد زميله البديل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فوز ميلان بالهدف الرابع في الدقيقة 109 وتقام مواجهتا المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فيفري المقبل ثم مباراتا الإياب في الرابع من مارس المقبل.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما في 13 ماي القادم. وكان نابولي قد جرد لاتسيو من اللقب بالفوز عليه 1-صفر وسيواجه الفائز بين انتر وفيورنتينا اللذين يلتقيان بختام دور الثمانية للبطولة . وخاض تورينو المباراة بعد خسارته الكبيرة في البطولة على أرضه أمام أتالانتا صفر-7 .