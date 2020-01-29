إلقاء القبض على مفتش عنهما من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على شخص قاطن بمعتمدية قلعة سنان( الكاف) مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل “الانتماء الى تنظيم إرهابي” ، وصدر في شأنه حكم بالسجن لمدة 06 سنوات، وفق ما أكده ل(وات) الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الجبابلى.

كما باشرت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة (القيروان) قضية عدلية موضوعها “الاشتباه في الإنضمام الى تنظيم إرهابي” ضد شخص قاطن بالجهة، وصدر في شأنه حكم بالسجن لمدة 04 سنوات من أجل “الاشتباه في الإنضمام الى تنظيم إرهابي” .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما، وفق ذات المصدر.