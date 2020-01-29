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القصرين بداية من اليوم تنطلق عملية بيع مادة زيت الزيتون المسعر بالجهة

2020/01/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

إنطلقت ، صباح اليوم الإربعاء ، مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين في بيع مادة زيت الزيتون المسعر وذلك بفرع الديوان التونسي للتجارة بالجهة الكائن بالمنطقة الصناعية طريق سبيطلة وذلك وفق البلاغ الصادر عن الإدارة المذكورة المنشور بصفحتها الرسمية .

وذكر البلاغ أن زيت الزيتون الموجه للبيع سيكون معلبا في عبوة ذات سعة 5 لترات بسعر 5 دو600مليم للتر الواحد أي 28 دينارا للعبوة الواحدة وذلك كامل الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال .

ويشار إلى أن عملية بيع زيت الزيتون المسعر للموسم الفلاحي الحالي إنطلقت في 30 ديسمبر 2019 بفروع الديوان الوطني للزيت بكل من ولايات تونس وسوسة والقيروان وصفاقس وجرجيس وقد تم تحديد الكمية القصوى للشراء ب100لتر أي 20 عبوة ذات سنة 5 لترات .

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