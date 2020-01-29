إدراج مقترحات الأحزاب في مشروع الوثيقة المرجعية لالياس الفخفاخ ، وطرحها غدا مجددا للتشاور

أكد عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ، أنه سيتم اليوم الأربعاء إدراج مقترحات الاحزاب ضمن مشروع الوثيقة التأليفية، قبل عرضها غداً مجدداً على الأحزاب بهدف التوصل إلى وثيقة تعاقدية نهائية للإئتلاف المعني بتشكيل الحكومة القادمة.

وأضاف في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأحزاب المعنية بالمشاوارات قدمت جملة من المقترحات الإضافية للوثيقة التى حملت عنوان ” حكومة الوضوح واعادة الثقة”.

وكانت مشاورات جرت أمس الاثنين بدار الضيافة بقرطاج بين الفخفاخ وممثلين عن أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس والبديل التونسي.

وأجمع ممثلوا الاحزاب على قبول مقترح تشكيل حكومة مصغرة، ودعوا الى ضرورة العمل على تغيير المنوال التنموي الحالي، وانقاذ الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، مقدمين مقترحات تتعلق بالإقتصاد التضامني والسيطرة على الثروات الوطنية وإرساء منظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة مسألة الإقتصاد الموازي.

وتضمنت الوثيقة 6 أولويات عاجلة لحكومة الفخفاخ ، تتمثل بالتزام الحكومة حال منحها الثقة بالتصدي لكل أنواع الجريمة ومظاهر الاجرام للمحافظة على أمن المواطن وتحسين القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب، بالإضافة الى إنعاش الاقتصاد الوطني وتفعيل اليات مكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لحل ازمة الفسفاط و استرجاع نسق انتاجه.

كما تضمنت الوثيقة تعهد الحكومة بإطلاق 7 مشاريع وطنية كبرى على المدى المتوسط، تتمثل في تنفيذ برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال تكريس اللامركزية لملاءمتها مع الدستور واصلاح منظومة التربية والتعليم العمومي وإصلاح الصحة العمومية ، وإصلاح المنظومة الفلاحية ، وانجاز مشروع وطني يتمحور حول النقلة الطاقية، وتحقيق اندماج تونس الاقتصادي في القارة الافريقية.