المنستير: حاكم التحقيق يعطي إنابة عدلية في قضية تحيل لتسفير معلمين لتدريس اللّغة العربية بمونيخ

أعطى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، إنابة عدلية لتعميق الأبحاث في قضية وجهت فيها تهمة تحيل لشخص على ثلة من المدرسين لتسفيرهم لتدريس اللّغة العربية بمركز ثقافي دولي بمونيخ (ألمانيا)، للتأكد إن كانت أركان جريمة التحيل متوفرة ضدّ هذا الشخص من عدمه، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا.

وكان هذا الشخص عرض أمس قبل إحالته على حاكم التحقيق على أنظار النيابة العمومية في حال احتفاظ وفتح بحث تحقيقي متعلق بتهمة التحيل للتأكد إن كان لهذا الشخص الصفة القانونية لعقد اجتماع مع جموعة من المعلمين والاتفاق معهم خاصة وأن هذه المسائل تتم مع وزارة التربية في إطار التعاون الفني.

وأذنت النيابة العمومية بناء على شكاية تقدم بها المندوب الجهوي للتربية باسم وزارة التربية، الإحتفاظ بهذا الشخص، ووقع تحرير محضر في التحيل باعتبار أنّه ولم يكن له ترخيص في الغرض، حسب فريد بن حجا.

وأفاد المندوب الجهوي المنجي سليم (وات) أنّ وزارة التربية تقدمت يوم الأحد 26 جانفي الجاري لدى مركز أمن الاستمرار بقضية ضدّ هذا الشخص وهو أصيل سيدي بنور (ولاية المنستير) وادعى أنّ له شراكة مع وزارة التربية، واشار إلى أنّ هذا الشخص الذي وجهت له تهمة التحيّل، استقطب مدرسي الإبتدائي عبر شبكة التواصل الاجتماعي

وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الأحد الماضي عندما عقد شخص في عقده الرابع في فضاء ترفيهي بالمنستير أوّل اجتماع له بثلة من مدرسي التعليم الإبتدائي من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، ووقع القبض عليه صباح اليوم، حسب مندوب التربية.