قبلي: يوم اعلامي للتعريف بمزايا تقنية الري الموضعي منخفض الضغط



خصص اليوم الاعلامي الذي نظمه المركز الفني للتمور بقبلي صباح اليوم بالضيعة النموذجية بمنطقة رجيم معتوق للتعريف بتقنية الري الموضعي منخفض الضغط الذي يساعد في الاقتصاد في مياه الري والتوزيع المتساوي لهذه المياه بين اشجار النخيل في الواحات، وفق ما افاد به المدير العام للمركز الفني للتمور فؤاد بن حميدة (وات).

واوضح المصدر ذاته ان هذا اليوم الاعلامي الذي ينتظم بالتعاون مع ديوان تنمية رجيم معتوق والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، يهدف الى ابراز مزايا هذه التقنية الجديدة في الري التي تعتمد مواد مصنعة وطنيا ومحافظة على البيئة وتجمع بين محاسن الطرق الجديدة للاقتصاد في المياه.

من ناحيته بين المهندس بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية عصام النويري ان اعتماد تقنية الري الموضعي منخفض الضغط لا يتطلب محطات للضخ ويمكن من الاقتصاد بشكل كبير في مياه الري كما انها تقنية سهلة التركيز ومقاومة للصعوبات المناخية بواحات الجريد ونفزاوة وهي تمثل احدث التقنيات التي توصلت لها البحوث الفلاحية الرامية للحد من هدر المياه المستعملة في القطاع الفلاحي

واشار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المنجي القدري الى ان اكبر اشكالية تعانيها واحات الجهة تتعلق بالنقص الكبير في مياه الري واستنزافها بشدة من قبل الفلاحين، وبين ان هذه التقنية الحديثة تمكن من الحد من ضياع المياه في السواقي الترابية وتسهيل عملية الري مع ربح الوقت الذي يساعد في التقليص من تباعد الدورة المائية بين المقاسم الفلاحية الامر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على جودة الصابة، معبرا عن امله في تعميم هذه التقنية الحديثة في الري وتمكين الفلاحين من التمتع بامتيازات الدولة لتركيزها.