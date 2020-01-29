النادي الافريقي يفوز وديا على اتحاد بسكرة الجزائري 3-1

فاز النادي الافريقي على اتحاد بسكرة الجزائري 3-1 (الشوط الاول 2-0) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الاربعاء بعين دراهم في اطار الاعداد لاستحقاقاتهما القادمة.

وجاءت اهداف النادي الافريقي عن طريق باسيرو كومباوري ومعتز الزمزمي وصابر خليفة (ض.ج) فيما سجل صالح صغير (ض.ج) هدف اتحاد بسكرة.

وسيجري النادي الافريقي خلال تربصه بمدينة عين دراهم لقاء وديا ثانيا مع جندوبة الرياضية السبت القادم بملعب جندوبة.

ويتبارى النادي الافريقي، يوم الاحد 9 فيفري القادم، مع الملعب التونسي في باردو في اطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.