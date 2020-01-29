اطلاق حملة لترويج زيت الزيتون التونسي المعلّب للفترة 2020 – 2022

أطلق المركز الفني للتعبئة والتغليف، خلال شهر جانفي الجاري، حملة ترويجية لزيت الزيتون لسنوات 2020 و 2021 و2022.

وأوضح المركز الفني للتعبئة والتغليف المكلف بإعداد الحملة من خلال صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بلاغ له الاربعاء، أنّ هذه الحملة ترنو إلى ضمان تموقع أفضل لزيت الزيتون المعلّب في الأسواق التّصديرية ورفع صادرات تونس من زيت الزيتون الى 40 الف طن في افق سنة 2022.

وتمّ، تبعا لذلك، إعداد برنامج ترويجي على مدى ثلاث سنوات، استند إلى عدّة دراسات حول مجال زيت الزيتون في تونس والمعطيات التي جمعت لدى السفارات التونسية بالخارج والتوصيات المنبثقة عن ورشة تشاورية مع المهنيين.

* ترويج زيت الزيتون البيولوجي

أقرّ برنامج ترويج زيت الزيتون البيولوجي مشاركات في صالونات ومعارض دوليّة هامّة على غرار صالون “غالف فود” بدبي و”سامر فانسي فود شوو” بنيويورك و”سبيسيالتي اند فاين فود” في المملكة المتحدة.

وستحتضن هذه التظاهرات فضاءات للترويج لزيت الزيتون مع برمجة حصص تذوّق للعلامات التونسية وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية…

ويتضمن البرنامج للثلاث سنوات، عدّة مشاركات في صالونات مختصة في منتجات الصناعات الغذائية البيولوجية وبث ورعاية عديد الافلام الاشهارية القصيرة حول زيت الزيتون البيولوجي على الشبكات الاجتماعية ونشر مقالات في المجلات المختصة.

* الترويج الرقمي

وتكتسي الحملة، ايضا، بعدا رقميا يستند الى ركيزتين اثنتين ألا وهما: الاتصال عبر الشبكات الاجتماعية والتسويق المؤثر.

وسيقع، في هذا الصدد، إطلاق حملات ترويجية على كل من “فايسبوك” و”انستغرام” و”لينكد ان”، كما ستعتمد الحملة على الأشخاص “المؤثرين” للتعريف بتاريخ زيت الزيتون التّونسي وخصائص مختلف أصنافه في تونس باعتبارها أوّل منتج لزيت الزيتون البيولوجي في العالم.

* سياحة زيت الزيتون، مقاربة للتطوير

وتتضمن حملة التّرويج لزيت الزيتون التونسي، كذلك، تنظيم جملة من الانشطة السياحية ذات العلاقة بزيت الزيتون بهدف تثمين غراسة الزياتين لدى السياح، علاوة على برمجة مسالك للزياتين من خلال زيارات لضيعات وحقول زياتين.

وبرمجت الحملة، في نفس الاطار، تنظيم حملة ترويجية في المطارات وحصص لتذوق زيت الزيتون وتوزيع قوارير صغيرة لزيت الزيتون على المسافرين علاوة على تنشيط من خلال تذوق اكلات في الوحدات الفندقية.

وتشهد الحملة الوطنية لهذا البرنامج تنظيم مسابقة وطنية لافضل زيت زيتون وعمليات لدعم حصص تلفزية من اجل الترويج لزيت الزيتون المعلب.