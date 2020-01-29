رابطة الابطال – الجولة الاخيرة : صافرة موريسية للقاء النجم الساحلي وبلاتينيوم

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الموريسي احمد امتياز هيرلال لادارة مباراة النجم الساحلي وضيفه بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي يوم السبت المقبل بملعب رادس (س20) لحساب الجولة السادسة الاخيرة من مرحلة المجموعات لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم (المجموعة 2) .

ورغم هزيمته امام الاهلي المصري (0-1) الاحد الفارط بملعب السلام بالقاهرة في ختام الجولة الخامسة قبل الاخيرة فان النجم الساحلي (برصيد 9 نقاط في المركز الثاني) حافظ على حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي لامجد الكؤوس القارية عند مواجهة بلاتينيوم الذي لا يملك في رصيده سوى نقطة واحدة.

والفوز في المباراة امام بلاتينيوم يؤهل فريق جوهرة الساحل الى الدور الموالي مهما كانت نتيجة مباراة الهلال السوداني/الاهلي المصري التي ستكون حاسمة بالنسبة للفريقين اذ يحتل الفريق المصري المركز الاول ب 10 نقاط وياتي الفريق السوداني في المرتبة الثانية ب 9 نقاط .