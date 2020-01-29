أنباء عن عزل المشتبه باصابتهم بفيروس “كورونا” بنزل.. والمجلس بلدي بحمام الشط يهدّد باستقالة جماعيّة

أعلم رئيس بلدية حمام الشط كافة المواطنين بأنه قام صباح اليوم بجلسة عمل مع والي الجهه على اثر تواتر أنباء مفادها استغلال نزل بالمنطقة السياحية ببرج السدرية التابعة للمنطقة البلدية لعزل المشتبه بحملهم لفيروس كورونا

و شدد رئيس البلدية، حسب ما جاء في نص البيان، انه اتصل بوزير الداخلية و رئيس ديوان وزيرة الصحة و المندوب الجهوي للصحة ببن عروس، وعبر عن امتعاضه لعدم إعلامه كما أكد الرفض القطعي للمجلس البلدي و المواطنين و المجتمع المدني .

كما هدد المجلس البلدي باستقالة جماعية حسب بيان أصدرته بلدية حمام الشط.