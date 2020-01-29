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كاس تونس : سحب قرعة الادوار 1/16 و1/8 و1/4 يوم 2 فيفري

2020/01/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن عملية سحب قرعة مقابلات الادوار السادس عشر وثمن النهائي وربع النهائي لكأس الحبيب بورقيبة أكابر للموسم الرياضي 2019-2020 ستجرى يوم الأحد 02 فيفري القادم بمقر مؤسسة التلفزة التونسية وذلك خلال برنامج “الأحد الرياضي” على الساعة التاسعة ليلا.

وستشهد مباريات الدور السادس عشر دخول 14 فريقا من الرابطة المحترفة الاولى الى جانب الاندية ال18 المترشحة وهي قرمبالية الرياضية ونادي كرة القدم بمنزل تميم والكوكب الرياضي بعقارب والزيتونة الرياضية بشماخ وجمعية اريانة ومستقبل المرسى ومستقبل السبيخة وقوافل قفصة وسبورتينغ بن عروس ومستقبل وادي الليل وجمعية جربة ومستقبل الرجيش واتحاد برج العامري والوداد الحامي والنادي القربي والقلعة الرياضية واتحاد بوسالم والمعالي الرياضية بسجنان.

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