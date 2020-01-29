صفاقس : معلمو المدارس الابتدائية في اضراب كامل اليوم

اغلقت كافة المدارس الابتدائية بصفاقس كامل اليوم الاربعاء ابوابها امام التلاميذ بسبب اضراب حضوري نفذه المعلمون بدعوة من الهيئة القطاعية للفرع الجامعي لنقابة التعليم الاساسي بصفاقس، وذلك على خلفية “تردي البنية التحتية للمدارس الابتدائية وتنصل وزارة التربية من مسؤولياتها المالية ازاء المدارس الابتدائية وتلكؤها في صرف اجور المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية”، وفق ما صرح به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بصفاقس،زهير الفريخة، لصحفية (وات) بالجهة خلال وقفة نفذها عدد من المعلمين المضربين أمام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 .

وعبر الفريخة عن الاستياء مما وصفه ب”استهتار المندوب الجهوي للتربية صفاقس2 في التعامل مع الطرف الاجتماعي والتفافه على الاتفاقيات السابقة”، على حد قوله، موضحا أن هذا الاضراب جاء اثر فشل الجلسة الصلحية التي عقدتها الهيئة القطاعية امس الثلاثاء تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل والتي غابت عنها سلطة الاشراف.

وقال إن الهدف من الاضراب هو الضغط على سلطة الاشراف للحفاظ على المؤسسة التربوية العمومية والالتزام بمسؤولياتها المالية ازاء المدارس الابتدائية للنهوض ببنيتها التحتية الائلة للسقوط وتوفير الظروف اللائقة للمدرس والتلميذ خاصة في الارياف، والاسراع بصرف اجور المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية.

وأكد أنه في حال استمرار المندوب الجهوي للتربية صفاقس2 في الاستهتار بالطرف الاجتماعي والالتفاف على الاتفاقيات ومحاضر الجلسات السابقة فانه سيتم عقد هيئة قطاعية جهوية للنظر في امكانية اللجوء الى تحركات نضالية تصعيدية” بحسب قوله.

وفضل المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 2 عدم الادلاء بأ ي تصريح للرد على الطرف النقابي، مكتفيا بالقول بأنه سيمارس حقة في الرد بعد صدور الخبر.

يذكر ان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المعلمين اليوم الاربعاء امام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 تزامنا مع اضراب المدارس الابتدائية بصفاقس التي تضم حوالي 400 مدرسة ابتدائية، قد التحق بها عدد من المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية.