رئيس الجمهورية يستعرض في لقائه بوزيرة الصحة آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء لدى لقائه بقصر قرطاج وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ الوضع الصحي في تونس وآخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا وفق بلاغ عن رئاسة الجمهورية.

وأكدت سنية بالشيخ عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في تونس، مضيفة أنها أطلعت رئيس الدولة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتوقي من حدوث إصابات أو انتشارها.

وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتعلق بالعزل الطبي وبتركيز نقاط مراقبة صحية في المطارات والمؤسسات الاستشفائية.

وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية تناول اللقاء أيضا مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية.

ودعا رئيس الدولة إلى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.