الاشتباه بتسجيل حالتي اصابة بفيروس كورونا: وزارة الصحّة على الخط

عاجل/في زغوان: عون بنكي يستولي على 350 ألف دينار ويغادر البلاد..وهذه التفاصيل..

بسبب الترجّي الرياضي التونسي/ قناة التّاسعة تتخلّى على زياد الجزيري

اتصالات تونس تكرّم أبطال تونس للكرة الطائرة اثر ترشّحهم لأولمبياد طوكيو 2020

رئيس الجمهورية يستعرض في لقائه بوزيرة الصحة آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا

2020/01/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, سياسة

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء لدى لقائه بقصر قرطاج وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ الوضع الصحي في تونس وآخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا وفق بلاغ عن رئاسة الجمهورية.

وأكدت سنية بالشيخ عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في تونس، مضيفة أنها أطلعت رئيس الدولة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتوقي من حدوث إصابات أو انتشارها.

وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتعلق بالعزل الطبي وبتركيز نقاط مراقبة صحية في المطارات والمؤسسات الاستشفائية.

وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية تناول اللقاء أيضا مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية.

ودعا رئيس الدولة إلى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn