  نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لكرة الطائرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء :
قاعة غلالة حمام الانف (دون حضور الجمهور)
نادي حمام الانف/ الترجي الرياضي صفر-3
قاعة عيسى قليبية
النادي الأولمبي القليبي/ مستقبل المرسى 3-1
قاعة الزواوي بالهوارية
نسر الهوارية / جمعيات اتصالات صفاقس 1-3
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم / سعيدية سيدي بوسعيد صفر-3
قاعة البجاوي صفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي/ نادي تونس الجوية 1-3
3-1 النادي الصفاقسي / النجم الساحلي
الترتيب
نقاط لعب
1- الترجي الرياضي 42 15
2- النادي الصفاقسي 41 15
3- النجم الساحلي 36 15
4- مستقبل المرسى 30 15
5- سعيدية سيدي بوسعيد 28 15
6-الاولمبي القليبي 25 15
7- مولودية بوسالم 17 15
8- اتحاد النقل بصفاقس 15 15
9- نادي تونس الجوية 14 15
10-جمعية البريد والاتصالات بصفاقس 12 15
11- نادي حمام الانف 7 15
12- نسر الهوارية 3 15