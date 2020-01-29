  نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لكرة الطائرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء :

قاعة غلالة حمام الانف (دون حضور الجمهور)

نادي حمام الانف/ الترجي الرياضي صفر-3

قاعة عيسى قليبية

النادي الأولمبي القليبي/ مستقبل المرسى 3-1

قاعة الزواوي بالهوارية

نسر الهوارية / جمعيات اتصالات صفاقس 1-3

قاعة بوسالم

مولدية بوسالم / سعيدية سيدي بوسعيد صفر-3

قاعة البجاوي صفاقس

اتحاد النقل الصفاقسي/ نادي تونس الجوية 1-3

3-1 النادي الصفاقسي / النجم الساحلي

الترتيب

نقاط لعب

1- الترجي الرياضي 42 15

2- النادي الصفاقسي 41 15

3- النجم الساحلي 36 15

4- مستقبل المرسى 30 15

5- سعيدية سيدي بوسعيد 28 15

6-الاولمبي القليبي 25 15

7- مولودية بوسالم 17 15

8- اتحاد النقل بصفاقس 15 15

9- نادي تونس الجوية 14 15

10-جمعية البريد والاتصالات بصفاقس 12 15

11- نادي حمام الانف 7 15

12- نسر الهوارية 3 15