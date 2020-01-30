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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تكون السماء اليوم الخميس، صافية إلى قليلة السحب ثم مغيمة جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات. وتهب الريح من القطاع الغربي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

ويكون البحر متموجا بالشمال ومتموجا فقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

أما التوقعات الجوية ليوم غد الجمعة فتشير إلى أن السماء ستكون مغيمة جزئيا بأغلب المناطق. والريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

والبحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

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