انقلترا : ليفربول يهزم وست هام ويوسع فارق الصدارة إلى 19 نقطة

واصل ليفربول مسيرته نحو لقبه الأول للبطولة الإنجليزية لكرة القدم في 30 عاما بفوز سهل 2-صفر على مستضيفه وست هام يونايتد ليوسع الفارق في الصدارة إلى 19 نقطة يوم الأربعاء.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول وضاعف أليكس أوكسليد-تشامبرلين النتيجة في وقت مبكر من الشوط الثاني ليحقق الفريق انتصاره 23 في 24 مباراة هذا الموسم ويعزز سجله الخالي من الهزيمة إلى 40 مباراة متتالية.

وفي مباراة مؤجلة منذ ديسمبر كانون الأول نظرا لمشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية لم يتعرض المتصدر لمشاكل وهز الشباك في الوقت المناسب ودافع عندما أراد مع الانطلاق في هجمات مرتدة خطيرة.

وتقدم صلاح للضيوف في الدقيقة 35 من ركلة جزاء بعد عرقلة ديفوك أوريجي من الخلف داخل المنطقة بينما أنهى أوكسليد-تشامبرلين هجمة مرتدة رائعة بطريقة اشتهر بها ليفربول هذا الموسم في الدقيقة 52.

وعلى الرغم من فوز ليفربول السه يبدو أن مدربه يورجن كلوب من الصعب إرضائه. وقال “اللاعبون يقدمون أداء مذهلا طيلة الموسم. الليلة كان أداء عاديا”. وكال نظيره ديفيد مويز مدرب وست هام المديح لليفربول.

وأضاف “(ليفربول) هو الأفضل في الوقت الحالي وكمدرب سابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد فمن الصعب علي قول ذلك”. وأظهر وست هام بعض لمحات من الخطورة على مرمى ضيفه عندما سنحت فرصة رائعة لمانويل لانتسيني في بداية الشوط الثاني وأجبر روبرت سنوجراس البرازيلي أليسون حارس ليفربول على انقاذ مرماه لكن في النهاية خسر الفريق لتزداد معاناته.

ووصل ليفربول إلى النقطة 70 بينما يقبع فريق المدرب ديفيد مويز في المركز 17 برصيد 23 نقطة متقدما بفارق الأهداف فقط على منطقة الهبوط. وبدون ساديو ماني الغائب بسبب إصابة عضلية بدا أن ليفربول يفتقر لبريق هجومه في بداية المباراة.

لكن كان يمكنه التقدم في الدقيقة 24 عندما سدد آندي روبرتسون الكرة من فوق أوكاش فابيانسكي قبل أن يبعدها عيسى ديوب. وحصل أوريجي على ركلة جزاء بعد تدخل من ديوب وبعد فترة طويلة من استشارة حكم الفيديو المساعد هز صلاح الشباك بعدما أرسل فابيانسكي إلى الاتجاه الآخر ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في البطولة هذا الموسم.

واتيحت الفرص للفريقين في بداية حماسية للشوط الثاني إذ أهدر لانتسيني كرة خطيرة كما فشل روبرتو فيرمينو في هز الشباك على الجانب الآخر. لكن فريق المدرب كلوب أظهر إمكاناته المألوفة في الهجمات المرتدة ليضاعف الفارق.

وأبعد الدفاع ركلة ركنية لوست هام ثم مرر جوردان هندرسون الكرة إلى صلاح الذي وضع أوكسليد-تشامبرلين في مواجهة الحارس بتمريرة مذهلة. وحصل وست هام على فرصة أخرى لكن أليسون أنقذ كرة من سنوجراس كما اصطدمت كرة بمدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد لترتد من القائم. وسدد صلاح في إطار المرمى قبل أن يسيطر ليفربول لينهي المباراة لصالحه.