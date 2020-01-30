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وزيرة الصحة: عزل مصابين محتملين بكورونا في نزل لا يمثل خطرا على السكان..

2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ صباح اليوم الخميس، على عدم وجود أي حالة إصابة أو شبهة إصابة بفيروس كورونا في تونس إلى حدود اللحظة، قائلة ”ربي يحمي تونس”.

وعن طلب وزارة الصحة من نزل في برج سدرية توفير غرف لعزل حالات مشتبه في اصابتها بالفيروس، قالت الوزيرة في تصريح لموزاييك ”العزل سيكون للأشخاص القادمين من الصين والذين لا يحملون أي علامة مرض حين دخلوا التراب التونسي، وذلك لمراقبتهم لفترة إضافية والتأكد من سلامتهم”.

كما شددت على أن هذا الإجراء لا يمكن أن يمثل أي خطر على السكان المجاورين لهذا النزل.

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