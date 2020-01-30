إلغاء الوقفة الاحتجاجية لغرفة التاكسي الفردي المقررة اليوم الخميس

قرر أعضاء الغرفة النقابية الوطنية للتاكسي الفردي، إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة لليوم الخميس 30 جانفي 2020 على إثر جلسة العمل جمعتهم أمس الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بوزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي.

وكانت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي قد دعت منظوريها إلى تنظيم تحرك إحتجاجي اليوم الخميس أمام وزارة النقل لمطالبة سلطة الإشراف للإيفاء بتعهداتها والإبتعاد على ما اعتبرته أسلوب المماطلة والتجاهل التي تتوخّاها وزارة النقل.

وأوضحت في بلاغ سابق، أنه تم اقرار التحرك الاحتجاجي”‘أمام صمت وزارة النقل وتجاهلها لمكتوب الجامعة الوطنية للنقل بتاريخ 10 جانفي 2020 والذي وقعت مطالبة الوزارة فيه بالتأشير على مقرر الزيادة في التعريفة المتفق عليها والممضاة من طرف وزيري النقل والتجارة التي تم حجبها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل منذ نوفمبر 2019 وعدم إيلاء الإهتمام لمكتوب الجامعة الموجه يوم 22 جانفي 2020 والذي تم فيه طلب جلسة عمل عاجلة”.