بنزرت: المصالح الرقابية المشتركة تنفذ 4250 عملية رقابة خلال شهر جانفي

نفذت مصالح المراقبة الإقتصادية ببنزرت خلال الشهر الجاري اكثر من 4250 عملية رقابية بمختلف مناطق الولاية، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز ل(وات).

وأوضح حريز أن هذه العمليات الرقابية استهدفت أساسا القطاعات والمنتجات ذات التأثير المباشر على المؤشر العام للاسعار والمقدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى قطاعات الملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية في إطار التحضيرات لموسم التخفيض الدوري الذي ينطلق مع بداية شهر فيفري القادم، وكذلك مستلزمات الموسم الفلاحي من أسمدة وأعلاف.

وبين ان هذه العمليات أمنها 112 فريقا رقابيا وفرق أخرى مشتركة مع مصالح الأمن والحرس والديوانة والفلاحة والصحة وأفضت إلى رفع 210 مخالفات إقتصادية وحجز 13,5 طنا من الفرينة والسميد المدعمين و127 لترا من الزيت النباتي و150 كغ من الجبن و950 لترا من الحليب الطازج وكذلك قطعا من الزرابي والأحذية والملابس جاهزة مجهولة المصدر.

كما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للفلاحة الترخيص ل33 مؤسسة للتزود بالأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي وذلك في اطار المساهمة في عملية تسريع توفير حاجيات الموسم الفلاحي.