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بنزرت: القبض على 3 اشخاص تعلقت بهم 11 قضية سرقة

2020/01/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس

تمكنت مصالح امن الاستمرار التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، ليلة امس الاربعاء من القاء القبض على 3 اشخاص تعلقت بهم 11 قضية من اجل السرقة والسلب والعنف، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول (وات).

وأوضح المصدر ذاته ان من بين المتهمين شخص عمد الى سرقة مواد بناء وتجهيزات تابعة لاحد المقاولات تمكنت مصالح الاستمرار ليلة امس من القبض عليه عقب نصب كمين امني محكم له وحجز شاحنة وبقية المواد المسروقة واعادتها لصاحبها، وقد تعلقت به 6 قضايا.

وذكر المصدر ذاته ان الموقوف الثاني من ذوي السوابق العدلية واحد اخطر المنحرفين، كان عمد الى سرقة مقهى وسيارة الى جانب سلب بالعنف لمواطن.

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