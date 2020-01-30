المنستير: اللّجنة الجهوية لليقظة الصحية تضع خطة عمل جهوية للتوقي من فيروس “كورونا”

قامت اللّجنة الجهوية لليقظة الصحية بالمنستير بوضع خطة عمل جهوية للتوقي من فيروس “كورونا” الجديد، وذلك خلال جلستها التي عقدتها اليوم الخميس بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة المنصف الهواني (وات).

وسيقع خلال الأسبوع الجاري وعلى أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل تركيز كاميرا حرارية في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، علاوة على وجود فريق طبي يؤمن الخدمات الصحية على امتداد 24 ساعة، كما وقع إعداد استبيان جديد يشمل كلّ المسافرين، حسب المدير الجهوي للصحة.

وبيّن الهواني أنّ كلّ مسافر قادم من الصين تظهر عليه بعض الأغراض كالسعال وارتفاع الحرارة وضيق التنفس، تقع الإحاطة به حسب إجراءات خاصة من قبل فريق طبي مختص، واضاف أنّ الجهة لم تسجل إلى غاية اليوم أية حالات إصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين يوم 31 ديسمبر المنقضي.