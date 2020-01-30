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بداية من غرة فيفري/عقد مجالس جهوية للتنمية في مختلف الولايات..وهذه التفاصيل..

2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

كلف رئيس حكومة تصريف الاعمال، يوسف الشاهد، أعضاء الحكومة بالاشراف على مجالس جهوية للتنمية يتم عقدها للغرض بمقر الولايات وذلك يوم السبت غرة فيفري القادم بهدف الوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز المشاريع والخطط التنموية وتذليل الصعوبات المحتملة وتوفير أسباب تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف والاجال.

وحسب ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة اليوم الخميس فان عقد هذه المجالس في 24 ولاية يندرج في إطار الحرص على إحكام متابعة الملفات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية بمختلف ولايات الجمهورية، ولا سيما المعلن عنها خلال المجالس الوزارية او من خلال الزيارات التي أداها رئيس الحكومة للجهات والهادفة لمزيد دفع مسيرة التنمية واستغلال الامكانيات المتاحة بها.

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