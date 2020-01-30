رئيس الدولة يقرّر التمديد في حالة الطوارئ

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 جانفي 2020.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 13 أمنيا فضلا عن إصابة 16 آخرين.