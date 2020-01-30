اليوم/ حوار خاص مع قيس سعيّد على الوطنيّة الأولى

رئيس الدولة يقرّر التمديد في حالة الطوارئ

بداية من غرة فيفري/عقد مجالس جهوية للتنمية في مختلف الولايات..وهذه التفاصيل..

فرقة الحرس الديواني بالصخيرة تحجز 32 إطلاقة عيار 7 مم لسلاح كلاشنكوف..وهذه التفاصيل..

رئيس الدولة يقرّر التمديد في حالة الطوارئ

2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 جانفي 2020.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 13 أمنيا فضلا عن إصابة 16 آخرين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn