نسخة معدلة للمذكرة التعاقدية من أجل إئتلاف حكومي ستكون محور تداول ومصادقة اجتماع يعقد السبت مع رؤساء الأحزاب



قال رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إنه تمت صياغة وثيقة معدّلة حول المذكرة التعاقدية من أجل إئتلاف حكومي، وذلك إثر مناقشات مع ممثلي الأحزاب خلال جلسات عمل عقدت في الغرض منذ يوم الثلاثاء 28 جانفي الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للفخفاخ، في بلاغ مقتضب، أنه تم توجيه الوثيقة المعدلة إلى مكونات الائتلاف.

وجاء في البلاغ أيضا أن اجتماعا على مستوى رؤساء الاحزاب للتداول والمصادقة على الوثيقة، سيعقد بعد غد السبت في حدود الثانية بعد الزوال.

من جهة أخرى، سيعقد رئيس الحكومة المكلف، ندوة صحفية غدا الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا بقصر الضيافة بقرطاج، وذلك لعرض آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة خلال شهر بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان .