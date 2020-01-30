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بنزرت:وفاة عون أمن تابع لشرطة الحدود في حادث مرور بطريق ماطر منزل بورقيبة.

2020/01/30 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


جد اليوم حادث مرور على مستوى طريق ماطر منزل بورقيبة ادى الى وفاة عون امن تابع لإدارة الحدود و الأجانب و يعمل في مطار تونس قرطاج ،وفق ما أكده لمراسل وات بالجهة مصدر محلي مسؤول.
وأوضح المصدر ان صورة الحادث حسب شهود عيان تمثلت في انزلاق السيارة التي كان يقودها الضحية ،حيث كان مرفوقا بزوجته وابنته ،وسط الطريق يعد ان صدمته سيارة اجرة “لواج” على مستوى الجانب الأيسر للسيارة. .
وبين أنه رغم التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية لإسعاف المصاب ونقله الى مستشفى ماطرقان ساشق السيارة فارق الحياة .وقد نجت زوجة الضحية وابنته اللتان تلقيتا الاسعافات الاولية قبل السماح لهما بمغادرة مستشفى ماطر كما نجا كافة ركاب سيارة الأجرة .

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