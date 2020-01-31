اسبانيا : ميسي يبدع في انتصار برشلونة الساحق في كأس إسبانيا

فاز برشلونة بقيادة الملهم ليونيل ميسي 5-صفر على “ليغانيس” امس الخميس ليبلغ دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأجرى ليغانيس، صاحب المركز قبل الأخير في البطولة، عددا من التغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبيا مع أتليتيكو مدريد مطلع الأسبوع ليستفيد برشلونة من هذا الأمر تماما.

وتقدم برشلونة، وصيف بطل كأس ملك اسبانيا الموسم الماضي، بعد أربع دقائق فقط عبر أنطوان غريزمان من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ميسي ونلسون سيميدو.

وأعتقد غريزمان انه سجل هدفا ثانيا لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي تسلل المهاجم الفرنسي أثناء بناء الهجمة. وصنع ميسي الهدف الثاني لزميله “كليمون لونغلي” ليضاعف الغلة للعملاق الكاطالوني.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني الهدف الثالث بتسديدة اصطدمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها الى المرمى بعد مرور ساعة قبل أن يختتم خماسية فريقه في الدقيقة الأخيرة بعد أن سجل البديل “أرتور” الهدف الرابع .

وانضم “ميرانديس” إلى برشلونة في دور الثمانية بعدما انتزع الفريق المنافس في الدرجة الثانية فوزا مفاجئا 3-1 على ضيفه أشبيلية امس الخميس. وتقام قرعة دور الثمانية، التي تضم كل من ريال مدريد وفياريال وأتليتيك بيلباو وغرناطة وريال سوسيداد وبلنسية حامل اللقب، اليوم الجمعة.