تونس : ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ1

ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني ان ضبابا كثيفا يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ1 من الكلم 238 مستوى صفاقس الشماليّة إلى حدود الكلم 280 مستوى المحرس صفاقس.

ودعت إدارة الحرس الوطني في بلاغ مروري لها مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بالسّياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السّرعة وترك مسافة الأمان أثناء السّير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرّؤية.

كما دعت الى التقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها مشيرة إلى أنّه يُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية 71.963.512/ 71.960.448 أو الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.