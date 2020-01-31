تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى ظهور ضباب محلي في الصباح بالسواحل الشرقية ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال. تهب الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويكون الطقس غدا، السبت 1 فيفري 2020، مغيما جزئيا على أغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب مع نزول بعض الأمطار الضعيفة على أقصى الشمال.

وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة المناطق. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و24 درجة بالجنوب.