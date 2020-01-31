اطلقوا نداء استغاثة بسبب فيروس الكورونا/هذا ما قرره قيس سعيد بخصوص التونسيين العالقيين في ووهان الصينية..

في متابعة لوضعية التونسيين المقيمين بووهان الصينية الذين طالبوا السلطات في تونس الى التدخل لإجلائهم وإعادتهم قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في أول حوار تلفزيّ له بعد 99 يوما من تسلمه العهدة الرئاسية على القناة الوطنية الأولى مساء امس الخميس أنّه بصدد متابعة حالتهم وتطورات الأوضاع في الصين.

وأشار إلى أنه التقى وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وتباحث معها إمكانيّة نقلهم إلى تونس.

وأعلن قيس سعيّد أنّه تحدّث أيضا مع وزير الدفاع بالنيابة كريم الجموسي للنظر في إمكانية إرسال طائرة عسكرية لإجلائهم، قائلا “ليست لدينا أساطيل لكن لدينا إرادة لا تلين” حسب تعبيره.